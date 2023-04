Bekanntlich gibt das Anfang Jahr in Kraft gesetzte revidierte Aktienrecht die Möglichkeit zur Einführung eines sogenannten Kapitalbandes, das den Unternehmen bei der Finanzierung mehr Flexibilität gibt. Dies will Dottikon ES nützen, wie das von Blocher-Sohn Markus als Mehrheitsaktionär geführte Unternehmen am Freitag mitteilte.