Bei einer Mangellage sei die Lieferung von Gas und Strom jedoch auch für system- und versorgungsrelevante Unternehmen, wie man selbst eines sei, nicht garantiert. Aufgrund der fehlenden Möglichkeit zur Einhaltung der in der Pharmawirkstoffherstellung geltenden cGMP-Prozessvorgaben bei einem vollständigen Stromunterbruch von mehr als einer Stunde am Produktionsstandort in Dottikon im Kanton Aargau wäre mit Schäden von bis zu 30 Millionen Franken pro Vorfall zu rechnen, heisst es.