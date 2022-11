Das Unternehmen bestätigt die bereits angekündigten Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2022/23. Es peilt einen Nettoumsatz über dem Vorjahr an. In den kommenden sieben Jahren sollen rund 700 Millionen Franken in neue Anlagen investiert werden, der Bau der neuen Trocknungsanlage für Pharmawirkstoffe sowie der neuen chemischen Mehrzweckproduktionsanlage für Pharmawirkstoffe komme planmässig voran und die Anlagen sollen 2024 und 2025 in Betrieb gehen.