Douglas bietet bis zu 32,7 Millionen junge Aktien zum Preis von 26 bis 30 Euro an, hiess es am Montagabend in einer Mitteilung. Zusätzlich werden 1,9 Millionen Aktien aus Management-Equity-Programmen zweitplatziert. Die Altaktionäre - der Finanzinvestor CVC Capital Partners und die Familie Kreke - verkaufen keine Aktien und schiessen 300 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital in die Kapitalrücklage ein.