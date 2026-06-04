Für Optimismus ‌unter den Anlegern sorgten diplomatische Bemühungen im Nahen ​Osten. Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der Präsident Donald Trump an einer Fortsetzung des Krieges gegen den Iran hindern soll. Zudem schürte ein von den USA vermitteltes Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und dem Libanon die Hoffnung auf eine baldige Lösung des Konflikts, auch wenn die pro-iranische Hisbollah-Miliz die Feuerpause ablehnte. Ein Rückgang der ‌Ölpreise spiegelte die Erwartung wider, dass der Tankerverkehr durch die wichtige Strasse von Hormus in Kürze wieder aufgenommen werden könnte.