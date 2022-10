Investoren rechnen für Anfang November vierter kräftiger Zinserhöhung

Auf die Stimmung schlug den Anlegern die US-Konsumdaten. Zwar stiegen die Ausgaben mit einem Plus von 0,4 Prozent doppelt so stark wie erwartet. Gleichzeitig zog aber der für die US-Geldpolitik wichtige Index der Preisentwicklung um 0,3 Prozent an. Dies sei ein weiteres Argument für die Notenbank Fed, die Geldpolitik zu straffen, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Investoren rechnen für Anfang November mit der vierten Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte in Folge.