Der frühere Chef der Supermarktkette Tesco, Dave Lewis, werde den Posten Anfang 2026 antreten, teilte der Hersteller von Johnnie-Walker-Whisky und Guinness-Bier am Montag mit. Diageo hatte erst vergangene Woche seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt. Die Aktie des Unternehmens dümpelt in der Nähe eines Zehn-Jahres-Tiefs. «Der Verwaltungsrat war einstimmig der Meinung, dass Dave sowohl die umfassende CEO-Erfahrung als auch die nachgewiesenen Führungsqualitäten beim Aufbau und der Vermarktung weltweit führender Marken mitbringt, die für Diageo in dieser Zeit richtig sind», sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrats, John Manzoni.