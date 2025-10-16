Aussergewöhnlich günstig

BNP Paribas und Crédit Agricole handeln bei KGVs von 6,6 und 7,1, Investec wiederum bei 6,2. Günstigere Aktien auf dem europäischen Parkett gibt es kaum. Automobilaktien und deren Zulieferer sind eine Ausnahme - VW kommt beispielsweise auf ein KGV von 4 -, doch diese Unternehmen befinden sich derzeit in einer fundamental anderen Ausgangslage. Das Risikoprofil ist nicht vergleichbar.