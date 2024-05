Namhafte Kunden bei VAT

Bei VAT liest sich der Kundenstamm wie das "Who-is-Who" am Halbleiter-Ausrüster-Markt. Dazu zählen unter anderem Applied Materials, LAM Research oder ASML. VAT ist daher mit einem hohen Anteil vom Umsatz in dieser Industrie und mit einer breit abgestützten Kundenbasis wahrscheinlich am besten aufgestellt, meint Foeth von Vontobel.