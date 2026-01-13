Kontinental gesehen verzeichneten asiatische Unternehmen gefolgt von den amerikanischen und den europäischen den stärksten Wertzuwachs. An der Spitze lagen per Jahresende Nvidia (Börsenwert rund 4500 Milliarden USD), vor Apple (gut 4000 Mrd) und Alphabet (knapp 3800 Mrd). Als erstes nicht US-amerikanisches Unternehmen rangiert der Ölkonzern Saudi Aramco mit einem Marktwert von 1,5 Billionen unter den ersten zehn, das wertvollste europäische Unternehmen ist der niederländische Technologiekonzern ASML.