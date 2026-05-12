Der Robotaxi-Betreiber Waymo ruft 3800 seiner Fahrzeuge zurück. Es ‌bestehe ⁠das Risiko, dass die Autos mit hoher ⁠Geschwindigkeit auf überflutete Strassen fahren, teilte die Tochter ‌des Internetkonzerns Alphabet am Dienstag ‌mit. Der Rückruf ​sei die Reaktion auf einen solchen Vorfall während eines Unwetters im April. Das Fahrzeug sei unbesetzt gewesen, und es seien ‌keine Schäden entstanden. Waymo habe anschliessend ähnliche Szenarien simuliert.