Ungenügende Finanzmarktreife

"Womöglich sind in dieser Zeit auch Unternehmen an die Börsen gekommen, deren Finanzmarktreife durchaus zu hinterfragen war", sagt der Healthcare Analyst Thomas Heimann von HBM Partners AG. Tatsächlich haben manche Unternehmen in dieser Zeit den Gang an die Börse gewagt, obwohl sich ihre Pipeline-Kandidaten noch in einem sehr frühen Stadium befunden haben.