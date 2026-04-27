An der Pariser Börse ​legten die Exosens-Aktien im frühen Handel um ​1,3 Prozent zu. Analysten von ​J.P. Morgan zufolge bieten die Papiere eine der wenigen Möglichkeiten, ‌direkt in den schnell wachsenden Drohnenmarkt zu investieren. Besonders stark wuchs bei den Franzosen der Bereich Detektion und ​Bildgebung, dessen ​Umsatz um 44,5 Prozent ⁠in die Höhe schnellte. Die ​Sparte profitiert von der ⁠raschen Verbreitung von Drohnen und Systemen zur Drohnenabwehr. Der ‌Umsatz im Bereich Verstärkung stieg um 11,4 Prozent, angetrieben durch den ersten Vertrag von ‌Exosens mit der US-Armee.