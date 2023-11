Im Jahr 2025 steht es vor einer grösseren Herausforderung, wenn Schulden in Höhe von fast 2,2 Milliarden Euro fällig werden. Um dies zurückzuzahlen, will das Unternehmen fast 6.800 Häuser sowie seinen verbleibenden 63-Prozent-Anteil an Brack Capital Properties verkaufen. Ein früherer Verkauf der Unternehmensanteile an den Konkurrenten LEG Immobilien scheiterte. Der angeschlagene deutsche Vermieter meldete negative Betriebsmittel in Höhe von -7 Millionen Euro, was er auf höhere Kreditkosten zurückführte. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mittlerweile rund 25'000 Wohneinheiten, davon knapp 18'000 in Berlin. In seiner Blütezeit besass es etwa 70'000 Einheiten.