Die Ölpreise erholten sich am Mittwoch und verstärkten damit die Sorgen über die globale Inflation. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zentralbanken die Zinsen unverändert lassen oder anheben, was für unverzinste Edelmetalle belastend ist. Die Nordseesorte Brent stieg zeitweise um bis zu 2 Prozent auf mehr als 93 Dollar je Barrel, gab ihre Gewinne jedoch teilweise wieder ab, nachdem die USA das Ende ihrer kurzen Vergeltungskampagne bekannt gegeben hatten.