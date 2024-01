Als wichtigen Grund für die Schwäche nennen Fachleute die Zinserwartungen an die grossen Notenbanken. Zwar dürften die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen wegen der rückläufigen Inflation in diesem Jahr senken. Allerdings wird das Tempo voraussichtlich nicht so hoch ausfallen, wie an den Finanzmärkten gegenwärtig erwartet wird. Die Zinsen an den Kapitalmärkten sind daher zuletzt tendenziell gestiegen.