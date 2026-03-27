In der Folge verschlechterte sich die Profitabilität. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA halbierte sich gegenüber dem Vorjahr fast auf 8,5 Millionen Franken (VJ: 16,6 Mio). Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 7,1 Millionen Franken, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 2,9 Millionen Franken blieben war.