Regionale Unterschiede

Regional zeigten sich aber gemäss Studie deutliche Unterschiede: Während die Inseratedauer schweizweit also um einen Tag leicht zurückging, stieg sie in sechs der acht untersuchten Grossregionen an. Am deutlichsten verlängerte sich die Angebotsdauer in Zürich, und zwar um 7 Tage. Trotz dieses Anstiegs verkauften sich die Wohnungen in der Region Zürich aber schweizweit nach wie vor am schnellsten.