Tech-Aktien auf Zickzack-Kurs

Nach dem rasanten Aufstieg im zweiten Quartal befindet sich der Technologiesektor in Europa und in den USA seit Anfang Juni auf Zickzackkurs. Es gibt unter Anlegern eine wachsende Unsicherheit darüber, wann sich die hohen KI-Investitionen in einem Gewinnwachstum niederschlagen, das ‌die rasant angestiegenen Aktienpreise rechtfertigt. Paul Schofield vom Vermögensverwalter Royal London beobachtet Parallelen zwischen Fussball-WM und Aktienmarkt: «Es gibt die Mannschaften, von denen jeder erwartet, dass sie gewinnen.» Beim Fussball seien es Frankreich und Spanien, an den Aktienmärkten: die grossen Technologiekonzerne. «Die psychologische Falle der Favoriten ist in beiden Welten identisch. Wenn absolute Perfektion erwartet wird, verschwindet der Spielraum für Fehler.»