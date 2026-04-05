Pünktlich zum Jahrestag seiner grossen Zolloffensive hat US-Präsident Donald Trump nachgelegt - und neue Zölle auf Arzneimittel sowie neue Zollregeln für Aluminium, Stahl und Kupfer verkündet. Ein Jahr nach seinem als «Liberation Day» betitelten grossen Auftritt im Rosengarten des Weissen Hauses ist damit klar: Trump ist mit seiner aggressiven Handelspolitik noch nicht am Ende, auch wenn Gerichtsurteile und Handelsabkommen viele Zölle entschärft oder annulliert haben. Die Unsicherheit vor allem für die Unternehmen dauert an.