Vor allem die jüngere Generation ist nach der Bitkom-Umfrage offen für den Einsatz von KI beim Einkaufen. Während insgesamt 21 Prozent der Internetnutzer bereit wären, eine KI für sich einkaufen zu lassen, sind es bei den 16- bis 29-Jährigen bereits 43 Prozent. Diese Offenheit zeigt sich auch bei konkreten Anwendungen: Mehr als ein Drittel der Jüngeren (36 Prozent) möchte einer KI sagen, was sie brauchen, und diese dann passende Angebote suchen lassen.