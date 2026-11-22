Während diese zusätzlichen Kennzahlen bei Unternehmen wie Nestlé, Novartis oder Richemont im Vordergrund stehen, kommen bei Versicherungswerten weitere Kennziffern hinzu, die erst dann eine fundiertere Analyse erlauben. Das sind die Schadenshöhe dividiert durch die verdienten Prämien (Loss Ratio), die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio), das Ergebnis aus Prämien minus Schäden und Kosten (Underwriting Results), der Gewinn auf dem Eigenkapital (RoE) sowie die Solvenzquote. Das «Solvency Ratio» oder kurz «SST Ratio» zeigt die Kapitalstärke und Risikotragfähigkeit eines Versicherungskonzerns und wird berechnet, indem man das Überschusskapital durch das regulatorische Kapital dividiert.