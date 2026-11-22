Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 sind die Valoren der Swiss Re die aktuell am günstigsten bewertete Aktie im Swiss Market Index (SMI) - vor der UBS mit ebenfalls 11 und Partners Group mit 14. Die Kennzahl scheint auf den ersten Blick umso bemerkenswerter, als der Rückversicherungstitel seit Jahresanfang um 15 Prozent zugelegt hat.
Unter Anlegerinnen und Anlegern gilt die Kennzahl KGV immer noch als einer der geläufigsten Ansätze, um die Attraktivität einer Aktie einzuordnen. Das KGV sagt aus, mit welchem Faktor des Jahresgewinns das Unternehmen bewertet wird. Ein Beispiel: Beträgt das KGV eines Börsentitels 10, bedeutet dies, dass aktuell 10 Prozent der Marktkapitalisierung einen Jahresgewinn ausmachen, respektive es dauert zehn Jahre, bis die Marktkapitalisierung mit Gewinnen egalisiert wird.
Allerdings ist die Aussagekraft der Kennzahl beschränkt, weshalb eine Aktie mit einem tiefen KGV kein «blinder Kauf» sein sollte. Ein hoher Cashflow, nachhaltiges Gewinnwachstum, eine gesunde Verschuldung oder ein angemessener Gewinn auf dem Eigenkapital (RoE) sind ebenso entscheidend bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität eines Unternehmens.
Während diese zusätzlichen Kennzahlen bei Unternehmen wie Nestlé, Novartis oder Richemont im Vordergrund stehen, kommen bei Versicherungswerten weitere Kennziffern hinzu, die erst dann eine fundiertere Analyse erlauben. Das sind die Schadenshöhe dividiert durch die verdienten Prämien (Loss Ratio), die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio), das Ergebnis aus Prämien minus Schäden und Kosten (Underwriting Results), der Gewinn auf dem Eigenkapital (RoE) sowie die Solvenzquote. Das «Solvency Ratio» oder kurz «SST Ratio» zeigt die Kapitalstärke und Risikotragfähigkeit eines Versicherungskonzerns und wird berechnet, indem man das Überschusskapital durch das regulatorische Kapital dividiert.
Bei den relevanten Kennziffern weiss Swiss Re zu überzeugen. In den ersten neun Monaten lag der Gewinn bei 4,17 Milliarden Dollar, der Gewinn auf Eigenkapital (RoE) bei 22,5 Prozent und die Combined Ratio im Bereich Property & Casualty bei 77,3 Prozent. Gleichzeitig liegt die SST-Quote bei geschätzten 259 Prozent und somit über der angestrebten Quote von 200 bis 250 Prozent.
Ein Blick auf die Analysteneinschätzungen zeigt andererseits ein wenig rosiges Bild: Zwei Ratings «Kaufen» stehen sechs «Halten» und nicht weniger als zwölf «Verkaufen» gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 136 Franken und somit gut 10 Prozent unter den aktuellen Kursen. Das sind wahrlich keine optimistischen Prognosen, trotz einer traditionell hohen Dividendenrendite von 4,3 Prozent.
Schwieriges Marktumfeld und Preisdruck
Die zurückhaltenden Prognosen sind zwei Umständen geschuldet. In der grössten Sparte Property & Casualty des Rückversicherungskonzerns macht sich erstens zunehmend das wettbewerbsintensive Marktumfeld mit dem anhaltenden Druck auf die Preise bemerkbar. Dies zeigte sich bei den Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026. Bei einem rückläufigen Versicherungsumsatz fiel der Spartengewinn in diesem Bereich unter dem Wert des Vorjahres aus, wie Swiss Re Anfang vor zwei Wochen mitteilte. Konkret belief sich das Minus auf 6 Prozent.
Zweitens trauen die Experten dem Konkurrenten Munich Re deutlich mehr zu. Bei einigen Eckpunkten hat die Münchner Gesellschaft gegenüber den Zürchern die Nase vorn. Während der RoE im Vergleich zu Swiss Re etwas tiefer liegt mit 21,7 Prozent, beträgt die Solvenzquote 301 Prozent gegenüber 259 Prozent. Dies erlaubte es Munich Re jüngst, das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro anzuheben.
Mit einem Combined Ratio im Bereich Property & Casualty von 80 Prozent weiss Munich Re noch mehr als Swiss Re zu überzeugen. Und um auf das KGV zurückzukommen: Munich Re werden bei 9 und somit unter dem Wert von 11 bei Swiss Re gehandelt.
Wechselkurse zentraler Punkt
Im Vergleich zu Swiss Re weiss Munich Re auch beim Dividendenwachstum zu gefallen. Während die Zürcher die Dividende in den vergangenen zehn Jahren auf 6,30 von 4,60 Franken gesteigert hatten, wiesen die Münchner nahezu eine Verdreifachung auf 24,00 von 8,60 Euro aus.
Die Outperformance an der Börse kann sich bei der deutschen Konkurrenz sehen lassen: Hannover Rück bringt es über zehn Jahre währungsbereinigt in Schweizer Franken auf einen annualisierten Ertrag von 14,4 Prozent, Munich Re auf 12,6 Prozent, Swiss Re auf 9,4 Prozent und Scor auf 7,6 Prozent.
Beim Blick auf die Dividendenrendite stehen Swiss Re, Munich Re und Hannover Rück bei 4,2 Prozent, während Scor nach einer Restrukturierung immer noch einen hohen Wert von 6,8 Prozent aufweist.
Allerdings drängt sich für Schweizer Anlegerinnen und Anleger nicht zwingend ein Umschichten in die anderen Rückversicherungstitel auf, zumal sich die Anzahl Kaufempfehlungen bei Munich Re und Hannover Rück nicht mehr wesentlich von Swiss Re unterscheidet. Risikofreudige Anleger können wegen der hohen Dividendenrendite einen Blick auf Scor werfen. Diese sollten aber berücksichtigen, dass in Frankreich im kommenden Jahr Wahlen anstehen und wegen der enormen Staatsverschuldung französische Unternehmen höhere Kreditprämien zu vergegenwärtigen haben als die restliche Konkurrenz in Europa.
Wichtig ist dabei, das Wechselkursrisiko zu berücksichtigen. Der Euro hat zum Franken in den vergangenen zehn Jahren 11 Prozent an Wert verloren und bewegte sich damit in etwa im Einklang mit dem langfristigen Durchschnitt, wonach sich die Europäische Einheitswährung zur hiesigen Valuta um ein Prozent abwertet. Aufgrund der Konsensschätzungen gemäss Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zeichnet sich für Swiss Re auch im kommenden Jahr eine Dividendenerhöhung ab. Die implizierte Dividendenrendite von 5,0 Prozent kann dabei durchaus als attraktiv bezeichnet werden.
Risiken beim Kurs zeigen nach unten
Anlegerinnen und Anleger sollten sich aufgrund der eher zurückhaltenden Analysten bewusst sein, dass der Titel sich über die nächsten zwölf bis 24 Monate seitwärts oder gar rückläufig entwickeln kann. Dies lässt sich an der Einschätzung der Experten von Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ablesen.
Die Researchboutique, welche die Valoren von Swiss Re seit einiger Zeit mit Underweight einstuft, hatte am Donnerstag ihr Modell aktualisiert. Der zuständige KBW-Analyst Darius Satkauskas reduzierte die Schätzung beim Gewinn pro Aktie (EPS) um ein Prozent für das Jahr 2027, hauptsächlich aufgrund einer Reduzierung des Nettogewinns bei Life & Health wegen niedrigerer Neugeschäfte und geringerer Kapitalerträge.
Immerhin erwartet der KBW-Experte, dass Swiss Re am 4. Dezember bei der Präsentation der Jahresziele für das Jahr 2027 ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm im Wert von einer Milliarde Dollar auflegen wird. Satkauskas geht jedoch nicht davon aus, dass Kapitalrückflüsse allein den zugrunde liegenden Ertragsdruck beheben werden.
KBW erwartet für 2027 einen Nettogewinn unter dem aktuellen Zielwert von 4,5 Milliarden Dollar. Das Management stehe vor der schwierigen Entscheidung, wie viel Abwicklungsergebnis aus den Vorjahren in die Prognose einfliessen soll.
Ist der Anteil zu gering, drohen weitere Gewinnkürzungen, obwohl die absoluten Gewinne ohnehin sinken dürften. Ist er zu hoch, riskiert Swiss Re, zu alten Mustern zurückzukehren, da die Auflösung von Rückstellungen eine schwächere operative Profitabilität verschleiern und den Prämienmultiplikator gefährden könnte. Deshalb bestätigt der KBW-Experte sein Rating «Underperform» und ein Kursziel von 120 Franken.