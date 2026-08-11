Die Aktien von Interroll steigen am Dienstag zeitweise rund 1,6 Prozent auf 1442 Franken. In einem neutralen Marktumfeld - der Swiss Performance Index (SPI) legt 0,06 Prozent zu - sorgt eine etwas ungewöhnliche Hochstufung für leichten Rückenwind.
Octavian erhöhte nämlich das Rating von «Hold» auf «Buy». Die zuständige Expertin begründet die Hochstufung mit einer anhaltenden Erholung des Auftragseingangs. Das Momentum im operativen Geschäft habe im zweiten Halbjahr 2025 gedreht und sich im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt. Für das zweite Halbjahr 2026 rechnet die Analystin mit einer Wachstumsbeschleunigung der Aufträge auf 6,3 Prozent.
Dennoch senkt die Anlaystin das Kursziel von 1890 Franken auf 1832 Franken. Zwar impliziert dies weiterhin ein Aufwärtspotenzial von fast einem Drittel, dass trotz der Wachstumsbeschleunigung das Kursziel aber rund 4 Prozent gesenkt wird, ist eher ungewöhnlich. Laut der Octavian-Expertin ist die Aktie aber günstig bewertet. Die Erholung der Aufträge, bessere Margen und ein steigender Cashflow sprechen insgesamt für das Kurspotenzial.
Damit hat sie recht: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Interroll liegt bei 18,4x und damit nur unweit des Dekadentiefs bei 16x vom Juli dieses Jahres. Vor wenigen Wochen notierten die Interroll-Titel noch unter 1300 Franken, womit die Bewertung so tief war wie zuletzt 2014. Der langfristige Bewertungsschnitt liegt bei etwa 24x.
Die Octavian-Expertin gehört allerdings zu den eher vorsichtigen Experten. Laut Bloomberg-Daten liegt das durchschnittliche Kursziel bei 2006 Franken. Von zehn Analysten raten acht zum Kauf. Das höchste Kursziel kommt von der UBS: 2400 Franken.
Die UBS rechnet wiederum mit einem organischen Umsatzwachstum von rund 10, 7 und 7 Prozent für die Geschäftsjahre 2026, 2027 und 2028. Längerfristig sollte das Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich liegen. Die operativen Margen für die nächsten Jahre auf Stufe EBIT hebt die Grossbank um 4 bis 8 Prozent auf 14,2 bis 15 Prozent an.