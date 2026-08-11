Dennoch senkt die Anlaystin das Kursziel von 1890 Franken auf 1832 Franken. Zwar impliziert dies weiterhin ein Aufwärtspotenzial von fast einem Drittel, dass trotz der Wachstumsbeschleunigung das Kursziel aber rund 4 Prozent gesenkt wird, ist eher ungewöhnlich. Laut der Octavian-Expertin ist die Aktie aber günstig bewertet. Die Erholung der Aufträge, bessere Margen und ein steigender Cashflow sprechen insgesamt für das Kurspotenzial.