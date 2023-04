Was wird an den Märkten passieren, wenn die US-Notenbank bei den Leitzinsen wieder Kürzungen vornimmt?

Die Frage ist eher, was passiert, wenn die US-Notenbank die Leitzinsen nicht wie erwartet noch in diesem Jahr senkt - was unserer Basisszenario ist. Über die nächsten 12 Monate geht der Markt von einer Zinssenkung von annähernd einem Prozentpunkt aus, was die Bewertungen stützt und ein wichtiger Grund für das bisher gute Aktienjahr darstellt. Muss die US-Notenbank an den hohen Zinsen länger als erwartet festhalten, dürfte dies zu einer negativen Kursreaktion führen.