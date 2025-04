Dr. Thorsten Hens ist ein deutsch-schweizerischer Ökonom. Er ist Swiss Finance Institut Professor am Departement of Finance der Universität Zürich sowie als ausserordentlicher Professor für Finanzen an der Universität Luzern und der Norwegischen Handelshochschule in Bergen. Zudem ist er einer der Gründer der UZH-HSG-Spin Off Company Behavioral Finance Solutions, der Swiss Fintec Innovations Association und des UZH Blockchain Center. Hens studierte in Bonn und Paris und war zuvor Professor in Bielefeld und lehrte an der Stanford University. Seine Schwerpunkte sind Behavioral und Evolutionary Finance. In seiner Forschung nutzt Hens Psychologie und Biologie, um die Dynamik der Finanzmärkte zu erklären und ist Autor von mehreren Fachartikeln- und Büchern.