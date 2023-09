«Bei den defensiven Werten sollten Anlegerinnen und Anleger auf Schweizer Aktien setzen», erläutert Hilb und hebt mit Alcon, Baloise und Orior drei Schweizer Favoriten besonders hervor. Als Weltmarktführer in der Augenheilkunde profitiert Alcon von verschiedenen strukturellen Wachstumstreibern, einem defensiven Geschäftsmodell und einem starken Produktportfolio. Das attraktive Umsatzwachstum dürfte sich demnach in den nächsten Jahren in steigenden Margen und einem überdurchschnittlichen Gewinnwachstum zeigen, was der Aktie weiterhin Rückenwind verleihen sollte. Der Titel hat in diesem Jahr 17 Prozent gewonnen.