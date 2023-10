Warum machen sich Anleger also nicht mehr Sorgen über steigende Anleiherenditen, ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum und den Konflikt im Nahen Osten? Unter der Oberfläche passieren einige Dinge, die die scheinbare Lässigkeit an den Märkten erklären können. Erstens haben Anleger möglicherweise nicht mehr so viel Aktienengagement übrig, nachdem sie ihre Positionen im Sommer reduziert haben.