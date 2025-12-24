Die ‌Nike-Aktie legte am Mittwoch im frühen Feiertagshandel um 4,7 Prozent zu. Zuvor war bekannt geworden, dass Cook seine Beteiligung ​an dem Adidas-Konkurrenten verdoppelt hat. Er kaufte ‌einer Pflichtmitteilung zufolge 50.000 Aktien ‌zu je 58,97 Dollar, womit seine direkte Beteiligung auf 105.480 Aktien im Wert von rund sechs Millionen Dollar stieg. Cook sitzt seit 2005 im Nike-Verwaltungsrat. Käufe von ⁠Insidern gelten gemeinhin als Vertrauensbeweis in die Strategie eines Unternehmens.