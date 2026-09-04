Experten weisen jedoch auf erhebliche Hindernisse hin. Grenzüberschreitende Fusionen seien ⁠vor allem dann sinnvoll, wenn sie einen klaren Mehrwert böten. Da der europäische ​Markt stark fragmentiert ist, verfügen Banken ⁠in verschiedenen Ländern oft über unterschiedliche Plattformen, was Synergien erschwert. Zudem scheuen viele Regierungen davor zurück, den Einfluss auf ihre nationalen Bankensysteme ‌aufzugeben, da sie im Falle einer Bankenpleite weiterhin für die Rettung geradestehen müssten. Dies zeigten jüngst die Versuche Spaniens, die 16-Milliarden-Euro-Offerte von BBVA für Sabadell zu erschweren, sowie der Widerstand Italiens gegen Pläne von UniCredit bei der ‌Banco BPM.