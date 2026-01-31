Am schnellsten ist der Kanton Uri mit 77 Tagen im Median. Fix geht es auch in Solothurn, Schaffhausen, Graubünden sowie in den Zentralschweizer Kantonen Nid- und Obwalden. Zu den Schlusslichtern gehören neben Genf auch Freiburg (227 Tage) sowie die beiden Basel, Neuenburg und das Wallis. Eine Studie der Zürcher Kantonalbank zeigte 2023: Innerhalb von zehn Jahren hat die Dauer für die Erledigung von Baugesuchen von 84 auf 140 Tage zugenommen. Ein Grund dafür: Einsprachen.