Lange konnten zunehmende Automatisierung und vor allem das boomende Exportgeschäft diesen Kostennachteil ausgleichen. Doch jetzt geraten die Unternehmen an die Grenzen. Stellenabbau ist die Folge. Nach ‌Angaben des Statistischen Bundesamtes sind so wenige Menschen in der Autobranche beschäftigt ​wie seit mindestens 21 Jahren nicht mehr. «Die Deutschen müssen sich darauf einstellen, dass ihnen das Gleiche bevorsteht, durch das andere Länder wie Grossbritannien durchmussten», sagte Ian Henry von der Beratungsgesellschaft AutoAnalysis.