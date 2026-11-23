Statt um mehr Geld geht es diesmal um das Überleben. Nullrunden, gestrichene Zusatzleistungen und mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit stehen auf der Tagesordnung, wenn sich das VW-Management und die IG Metall am Dienstag in Emden zur ersten Verhandlungsrunde treffen. Noch gilt die Friedenspflicht. Mit einem Abschluss in diesem Jahr rechnet niemand, und ab Januar drohen Streiks.
Stellenabbau, gestrichene Investitionen und drohende Werksschliessungen bestimmen die Schlagzeilen. Der Marktkollaps in China, der Angriff der chinesischen Wettbewerber auf dem Heimatmarkt und die Zölle von US-Präsident Donald Trump hinterlassen tiefe Spuren in der Bilanz. Volkswagen ist damit nicht allein: Auch bei Mercedes-Benz und Zulieferern wie Bosch und Schaeffler stehen Einschnitte an.
«Es wird ein harter Kampf», sagte Daniel Bauer von der Aktionärsvereinigung SdK. Die traditionell gut verdienenden Arbeiter in der Autobranche müssten sich auf schmerzhafte Einschnitte einstellen. Zugleich müssten auch die Aktionäre nach dem Aktienkursrückgang der vergangenen Monate einen weiteren Beitrag leisten, wenn Dividenden gestrichen würden. «Wenn es nichts zu verteilen gibt, kann man nichts verteilen.»
Der Verlust bei Volkswagen war im dritten Quartal so gross wie seit dem Dieselskandal vor rund einem Jahrzehnt nicht mehr, bei Mercedes-Benz und BMW lagen die Renditen geraden einmal bei 1,9 und 3,5 Prozent. Noch vor vier Jahren hatten die Unternehmen Rekordgewinne eingefahren. Angesichts dieses Gewinneinbruchs sei die IG Metall in einer sehr schwierigen Lage, weil das Management zunehmend auf weitreichende Änderungen dringe, sagte Andrew Bergbaum, Partner bei der Unternehmensberatung AlixPartners.
Mit durchschnittlich rund 65 Euro je Stunde sind die Verdienste in der deutschen Autoindustrie nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft so hoch wie in keinem anderen Land. Sie sind mehr als anderthalbmal so hoch wie in den USA und mehr als dreimal so hoch wie in Polen.
Lange konnten zunehmende Automatisierung und vor allem das boomende Exportgeschäft diesen Kostennachteil ausgleichen. Doch jetzt geraten die Unternehmen an die Grenzen. Stellenabbau ist die Folge. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind so wenige Menschen in der Autobranche beschäftigt wie seit mindestens 21 Jahren nicht mehr. «Die Deutschen müssen sich darauf einstellen, dass ihnen das Gleiche bevorsteht, durch das andere Länder wie Grossbritannien durchmussten», sagte Ian Henry von der Beratungsgesellschaft AutoAnalysis.
(Reuters)