Und plötzlich fährt der Tesla 129 Kilometer weniger weit: Das ist einem Gebrauchtwagenkäufer in den USA passiert. Der E-Auto-Hersteller hat dem Mann nachträglich 30 Prozent Reichweite von seinem Model S genommen.

Anschliessend verlangte Tesla 4500 Dollar, etwa 4284 Franken, für die Rückgabe der vollen Batteriekapazität, wie das Online-Magazin "t3n" schreibt.

Der Besitzer des Wagens suchte daraufhin eine unabhängige Tesla-Werkstatt. Dort machte der Leiter der Werkstatt, Jason Hughes, den Fall auf Twitter publik.

Tesla habe den Mann eigentlich bestohlen und fordere nun "Lösegeld".

Hughes schreibt weiter, dass er selbst das Problem nur für kurze Zeit beheben könne.

Tesla really fires me up sometimes.

I have a customer who's the ~3rd owner of a 2013 Model S 60.

At some point years ago the battery pack was swapped under warranty with a 90 pack. It wasn't software limited. It was effectively made into a 90 by Tesla.

Years went by.

— Jason Hughes (@wk057) July 25, 2022