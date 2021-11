Der Elektrofahrzeugbauer Rivian aus dem kalifornischen Irvine ist der neue Börsenstar. Die Aktie stieg am Dienstag in New York in der Spitze um bis zu 20 Prozent auf über 179 Dollar. Am Tag zuvor war der Titel bereits um 15 Prozent gestiegen.

Das Unternehmen ging dabei erst letzte Woche an die Börse. Gegenüber dem IPO-Preis von 78 Dollar hat sich die Aktie mehr als verdoppelt - plus 121 Prozent. Kein anderes US-IPO wies dieses Jahr in den ersten Handelstagen eine solche Entwicklung auf. Als Folge davon beläuft sich die Marktkapitalisierung von Rivian auf etwa 153 Milliarden Dollar.

Damit ist Rivian das grösste US-Unternehmen mit keinen nennenswerten Einnahmen. Das 2009 gegründete Unternehmen, das von Amazon und Ford unterstützt wird, hat zudem die Marktkapitalisierung von Volkswagen mit 137 Milliarden Dollar überholt.

Dabei ist Volkswagen mit rund 10 Millionen Fahrzeugauslieferungen pro Jahr Europas grösster Autohersteller - weltweit die Nummer zwei hinter Toyota. Volkswagen erwirtschaftet etwa 250 Milliarden Euro Jahresumsatz. Porsche, Audi oder Lamborghini sowie Scania-Lastwagen und Ducati-Motorräder sind Marken des deutschen Industriegiganten.

Rivian hat erst in den letzten Wochen begonnen, erste Fahrzeuge auszuliefern. Das defizitäre Unternehmen will 2023 mit seinen Pick-ups und SUVs eine Jahresproduktion von 150’000 Fahrzeugen an seiner Hauptproduktionsstätte erreichen.

Rivian is now the third most valuable carmaker on the planet.

Here are the fundamentals:

• $0 in sales

• Has only produced 56 cars

• Jeff Bezos likes the company pic.twitter.com/t3CrTd3Quo

— Fintwit (@fintwit_news) November 16, 2021