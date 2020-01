Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird hatte seit Mai 2016 ein "Kaufen"-Rating auf der Aktie des Elektroautoherstellers Tesla - auch als bei der Firma bisweilen tumultartige Zustände herrschten.

Doch damit ist nun Schluss. Kallo setzte sein Tesla-Rating auf "Hold". Der Grund ist der rasante Kursanstieg der Tesla-Aktie in den letzten Monaten. Seit Ende Oktober ist die Aktie über 50 Prozent gestiegen. Im noch jungen Börsenjahr 2020 alleine beträgt der Anstieg fast 20 Prozent.

Laut Baird sei das "Chancen-Risiko-Verhältnis" bei der Aktie nun "ausgeglichener". Und deutlicher: "Wir empfehlen, bei der Tesla-Aktie Gewinne mitzunehmen", so Kallo in einer Kundennotiz und fügt an, dass er in den letzten zwei harten Tesla-Jahren nun "Schlachten-erprobt" sei. Allerdings erhöhte Kallo das Kursziel für die Aktie von 325 Dollar auf 355 Dollar (derzeit: 498 Dollar). Short-Positionen auf die Tesla-Aktie empfiehlt Kallo allerdings nicht.

Zu Jahresbeginn gab Tesla bekannt, dass die Firma im abgelaufenen Jahr seine Verkaufsziele erreicht hat. Der am Finanzmarkt wegen seiner Eskapaden oft mit Misstrauen beäugte Tesla-Chef Elon Musk konnte sich mit den Zahlen bestätigt fühlen. Bereits im vorhergehenden Quartal hatte er seine Kritiker mit schwarzen Zahlen überrascht.

Tesla ist an der Börse nun erstmals mehr wert als die beiden grössten US-Autobauer General Motors GM und Ford zusammen. Angetrieben wird der Höhenflug der Tesla-Aktien auch von Fortschritten in einer neuen Fabrik in China.

(Bloomberg/cash)