"In Bezug auf bestimmte Standard-Automobilchips operieren wir unter extremen Einschränkungen der Lieferkette", schrieb Musk bei Twitter in Reaktion auf einen Tweet von Ark-Investment-Chefin Cathie Wood. "Mit Abstand am problematischsten sind Renesas & Bosch", so der Tesla-Chef weiter.

Ford hatte bereits den Brand in einer Renesas-Fabrik nördlich von Tokio zu Beginn dieses Jahres als grosses Risiko für seine Produktionspläne bezeichnet. Volkswagen sprach mit Zulieferern wie Bosch im Zusammenhang mit Halbleiterengpässen über mögliche Schadensersatzforderungen, wie ein Sprecher im Januar der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Tesla makes cars for export in first half of quarter & for local market in second half.

As publicly disclosed, we are operating under extreme supply chain limitations regarding certain “standard” automotive chips.

Most problematic by far are Renesas & Bosch.

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2021