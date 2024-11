Dies lässt sich unter anderem am Aktienkurs der Musk-Firma ablesen, der als Reaktion auf die Wahl am Mittwoch an der Wall Street zeitweise um 15 Prozent zulegte. Die Papiere der US-Rivalen Rivian und Lucid fielen dagegen um bis zu acht Prozent. Unter Druck gerieten auch die Titel des chinesischen Elektroauto-Bauers BYD.