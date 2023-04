Musk wies in dem Interview erneut auf die Gefahren der Künstlichen Intelligenz hin. "Sie hat das Potential zur Zerstörung der Zivilisation",sagte Musk. So könne eine "superintelligente künstliche Intelligenz" so gut schreiben, dass es unmöglich werde, sie zum Beispiel auf Internetplattformen zu erkennen. Damit könne die öffentliche Meinung manipuliert werden.