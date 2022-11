Er wolle die Plattform zu einer Kraft der Wahrheit machen und Fake-Accounts stoppen, sagte der Tesla-Chef am Mittwoch vor Werbetreibenden. "Die Menschen sollten auf Twitter zurückblicken und es als eine gute Sache in der Welt betrachten", sagte Musk in einer öffentlichen Diskussion. "Wenn ein Konto betrügerisch ist, werden wir es sperren", betonte er und fügte hinzu, Twitter wolle wahrheitsgemäss, interessant und unterhaltsam sein. Zugleich machte Musk eine Kehrtwende bei der Einführung eines neuen Symbols für verifizierte Accounts. Es wurde gestrichen am gleichen Tag, als es eingeführt wurde. Musk erklärte in einem Tweet, er habe das Symbol "gekillt".