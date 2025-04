Proteste gegen den Autobauer aufgrund Musks politischer Haltung manifestierten sich in den USA und Europa in Vandalismus gegen Autos und Verkaufsräume der Marke. In Berlin sprühten Aktivisten der Gruppe «Neue Generation» am Montag einen Tesla-Store «in AFD-Blau» an wegen Musks Unterstützung der Partei während des Wahlkampfs. Am Wochenende wurden einige Wagen eines Tesla-Stores im norddeutschen Ottersberg in Brand gesteckt. Auch in Stockholm und Malmö wurden Tesla-Filialen mit Farbe beschmiert. In Rom gingen 17 Autos bei einem Händler in Flammen auf. Der italienische Vize-Regierungschef Matteo Salvini forderte auf X, der ungerechtfertigte Hass gegen Tesla müsse enden. Musk und Trump nannten die Übergriffe Terrorismus.