Mehrere Präsentationen von Microsoft-Führungskräften, die am Dienstag begonnen haben und am Mittwoch fortgesetzt werden, thematisieren die Wettbewerbsposition des Unternehmens. Executive Vice President Jacob Andreou zeigte dabei einen direkten Vergleich zwischen Microsofts KI-Assistent Copilot und Anthropics Claude für den Einsatz in Office-Anwendungen. Er erklärte, das Produkt von Anthropic sei langsamer, weniger präzise und verfüge nicht über die nötigen Sicherheitsintegrationen.