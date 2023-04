Auch Fritz von 21Shares sieht in der verringerten Marktliquidität einen Grund für kurzfristig erhöhte Volatilität beim Bitcoin. "Allerdings beobachten wir auf optimistischere Weise ermutigende regulatorische Entwicklungen in Asien. Japan, Südkorea und Hongkong setzen sich alle für eine krypto-freundlichere Regulierungspolitik ein", fügt er gleichzeitig an. Zusätzlich habe die bevorstehende Veröffentlichung des Konsumentenpreisindex (CPI) in dieser Woche erhebliche Auswirkungen.