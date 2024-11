Wegen guter Geschäfte sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von Januar bis September im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf rund 17,45 Milliarden Euro geklettert, teilte der Konzern am Mittwochabend in Rom mit. Experten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Finanzchef Stefano De Angelis sprach von «soliden Ergebnissen». Die Aktie geriet am Donnerstag dennoch unter Druck und büsste zuletzt 1,4 Prozent ein. Sie war einer der schwächeren Werte im EuroStoxx 50.