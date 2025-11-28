«Die Briten schlossen ab. Auch der Bundesrat hätte im Mai unterschreiben können.» In Bern habe die Entscheidungsfindung länger gedauert, so Gantner. Dies, weil kein Bundesrat allein etwas beschliessen könne. Der Gesamtbundesrat habe mehrere Sitzungen gebraucht. «Als er nach sechs bis acht Wochen Bedenkzeit den Deal akzeptieren wollte, hatten die USA in der Zwischenzeit schon Deals mit anderen Ländern abgeschlossen und gemerkt, dass sie mehr herausholen können.»