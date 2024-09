Was gibt es für Möglichkeiten für einen Staat, dieses Problem zu lösen?

Um die Staatsfinanzen zu konsolidieren, muss die Regierung entweder Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen vornehmen. In den USA lagen die jährlichen Haushaltsdefizite zuletzt zumeist zwischen 6 und 8 Prozent. Irgendwann muss man hier die Bremse ziehen, ähnlich wie in den 80er Jahren mit dem sogenannten ‹Volcker-Effekt› oder wie in Griechenland, als die Troika eingriff. In den USA könnte der Druck von den Finanzmärkten kommen, was eine Rezession auslösen könnte. Das wäre das Ende eines Prozesses, der den übermässigen Glauben an die expansive Geld- und Fiskalpolitik dämpfen würde.