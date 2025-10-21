Ein schleppendes Amerika-Geschäft hat L'Oreal ein enttäuschendes Quartalsergebnis beschert. Die Erlöse seien von Juli bis September um 4,2 Prozent auf 10,33 Milliarden Euro gestiegen, teilte der weltgrösste Kosmetik-Hersteller am Dienstag mit. Analysten hatten jedoch mit einem Plus von knapp fünf Prozent gerechnet. In Nordamerika blieb der Umsatz-Anstieg mit 1,4 Prozent ebenfalls hinter den Erwartungen zurück.