Die grosse Goldgräberstimmung im Bereich der Kryptowährungen hat sich gelegt. Der Hype erreichte gegen Ende 2017 den Höhepunkt, als die mit Abstand grösste Kryptowährung Bitcoin in nur einem Jahr ihren Wert von 1000 auf 20'000 Dollar verzwanzigfachte. Inzwischen kostet ein Bitcoin noch 3414 Dollar - das ist rund sechsmal weniger als auf dem Höhepunkt. In den letzten 12 Monaten hat sich der Wert von Bitcoin mehr als halbiert, wie die Kursgrafik verdeutlicht:

Kursentwicklung von Bitcoin in USD in den letzten 12 Monaten, Quelle: cash.ch

Mit Bitcoin haben auch andere grosse Kryptowährungen stark gelitten: Ripple (-61 Prozent), Ethereum (-86 Prozent) oder Litecoin (-77 Prozent) haben in den letzten 12 Monaten allesamt massiv an Wert eingebüsst. Die deutliche Korrektur ist wenig erstaunlich, da sich die Kurse bis Ende 2017 extrem stark aufgebläht haben und eine Korrektur überfällig schien.

Eine brisante Studie von zwei US-Finanzwissenschaftern der University of Texas aus dem Jahr 2018 kommt zum Schluss, dass die Hälfte des Bitcoin-Preisanstieges auf 20'000 Dollar mit gezielten Manipulationen erreicht worden sein könnte. Konkret sei bei Preiskorrekturen jeweils die Kryptowährung Tether verwendet worden, um Bitcoin zuzukaufen und den Preis zu stabilisieren und zu manipulieren. Das rief sogar die US-Justiz auf den Plan, die derzeit wegen möglicher Kursmanipulationen ermittelt. Das ist natürlich Gift für den Bitcoin-Kurs.

Doch deswegen den Tod der Kryptowährungen vorauszusagen - wie dies einige bereits getan haben - wäre überstürzt. Noch immer existiert gemäss coinmarketcap.com eine bunte Vielfalt von 2055 Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 112,7 Milliarden Franken. Und das Leiden der bekannten Währungen hat zuvor unbekannten Coins die Chance gegeben, bezüglich Marktanteilen aufzuholen. cash stellt die vier grössten Aufsteiger der letzten 12 Monate in den "Top 10 nach Marktanteilen" vor (zur Tabelle):

EOS

EOS hat vergleichsweise geringe 8 Prozent eingebüsst in den letzten 12 Monaten und sich damit bezüglich Marktkapitalisierung von Rang 9 auf Rang 4 emporgehievt. Betrieben wird die im Juni 2017 lancierte Kryptowährung von der Firma Block.one mit Sitz auf den Cayman Islands. Ähnlich wie bei Ethereum ist EOS mehr als eine Kryptowährung: EOS ist auch eine Plattform für dezentrale Anwendungen. Ihre Blockchain soll für den Bereich "Smart Contracts" besser und günstiger sein als die bisher existierenden Plattformen. Im September 2018 wurde mit "EOS Knights" das erste Handyspiel auf der EOS-Blockchain lanciert. Wie so oft im Kryptobereich gehen die Meinungen Punkto Potenzial weit auseinander: Die einen sehen EOS künftig als führendes System für dezentrale Anwendungen - andere wiederum zweifeln an dessen Zuverlässigkeit.

Tether

Tether ist anders als alle anderen Top-10-Kryptowährungen: Es handelt sich um einen sogenannten Stablecoin. Stablecoins gelten als schwankungssichere Kryptowährungen, da sie an einen Gegenwert gekoppelt sind. Quasi die sicheren Häfen der Krypto-Trader. Tether, der eins zu eins an den US-Dollar gebunden ist, ist mit Abstand der grösste Coin seiner Art: Er ist für über 90 Prozent des ganzen Marktwertes von Stablecoins verantwortlich. Wenig überraschend hat sich der Kurs in den letzten 12 Monaten zum Dollar kaum verändert, grundsätzlich sollte der Preis bei 1 Dollar liegen. Nur Vertrauenskrisen sorgten zwischendurch für leichte Abweichungen zum Dollar. Kursgewinne sind mit Tether keine möglich, es dient lediglich der Wertbewahrung.

Lesen Sie mehr zum Thema: Sind Stablecoins die besseren Kryptowährungen?

Tron

Tron hat binnen 12 Monaten "nur" einen Viertel seines Werts verloren. Das reicht, um in die "Top 10" der Kryptowährungen vorzustossen. Tron ist ein Coin sowie eine auf Blockchain basierende Open-Source-Plattform, die sich auf die digitale Unterhaltungsindustrie fokussiert. Und grosse Pläne hegt: Man träumt von einer neuen Form des Internets (Web 4.0), wo kostenlose und auf Blockchain basierende Inhalte zur Verfügung gestellt werden und jeder Nutzer selber entscheiden kann, welche Daten er veröffentlichen will. Vergangenen Oktober sorgte CEO Justin Tron für Aufsehen, da er via Twitter verkündete, künftig mit einem Giganten der Industrie zusammenzuarbeiten, der mehrere zehn Milliarden Dollar wert sei.

Finally, First time to partner with tens of billions USD valuation industry giant. Guess the name #TRON #TRX $TRX — Justin Sun (@justinsuntron) 12. Oktober 2018

Wilde Gerüchte machten in der Folge die Runde, dass es sich dabei um Disney, Alibaba oder gar Google handeln könnte (auch wenn diese Firmen deutlich mehr als "nur" einige zehn Milliarden Dollar wert sind). Bis Tron dann die Katze aus dem Sack liess: Der neue Partner ist die chinesische Suchmaschine Baidu. Der Coin reagierte kaum auf diese Meldung.

Binance Coin

Binance mit Hauptsitz in Hongkong gehört zu den zuverlässigsten und schnellsten Krypto-Börsen. Aus dem ICO hat Binance auch einen eigenen Token, den Binance Coin, herausgegeben. Dieser hat stark an Beliebtheit gewonnen und ist nun die zehntgrösste Kryptowährung. In den letzten zwölf Monaten hat Binance Coin entgegen dem allgemeinen Trend um 2 Prozent auf 8,28 Dollar zugelegt. Mit Binance Coin können auf der eigenen Plattform Gebühren deutlich vergünstigt bezahlt werden. Zudem ist die Zahl der herausgegebenen Tokens auf 200 Millionen limitiert, wobei Binance selbst bereits angekündigt hat, 100 Millionen davon zurückzukaufen und vernichten zu wollen. Ähnlich wie bei Aktienrückkäufen ist ein solches Vorhaben grundsätzlich positiv für den Kurs.

Die zehn grössten Kryptowährungen im Überblick

Rang (Rang Vorjahr) Kryptowährung Marktanteil Aktueller Preis (in USD) Kursentwicklung, 12 Monate 1 (1) Bitcoin 53,5% 3414,18 -56% 2 (3) Ripple 10,7% 0,29 -61% 3 (2) Ethereum 9,9% 105,27 -86% 4 (9) EOS 1,9% 2,36 -8% 5 (4) Bitcoin Cash 1,8% 116,3 -23% 6 (-)* Tether 1,8% 0,999 -1% 7 (5) Litecoin 1,8% 33,25 -77% 8 (-)* Tron 1,5% 0,026 -26% 9 (8) Stellar 1,3% 0,076 -79% 10 (-)* Binance Coin 1,0% 8,28 +2%

*Vor einem Jahr noch nicht in den Top 10 vertreten

Quelle: coinmarketcap.com