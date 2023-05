Carl Icahn ist es egal, was die Leute denken. Es sei ihm egal, sagt er, dass ihn irgendein Superstar schlecht rede. Es ist ihm egal, dass er, der legendäre Carl Icahn, Milliardär und einsamer Wolf der Wall Street, gerade unter die Räder kommt. Dass jemand ihm das antut, was er so vielen schon so lange angetan hat: Ihn öffentlich der schlechten Führung seines Unternehmens und der Enttäuschung seiner Aktionäre anzuklagen. Icahn, eines der echten Vorbilder von 'Gier-ist-gut' mit Gordon Gekko, gespielt von Michael Douglas im Hollywood-Streifen Wall Street, erklärt am letzten Wochenende am Telefon, dass "es ein hartes Spiel - ein sehr schweres Spiel“ sei.