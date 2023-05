“Die Leute kommen und fragen mich: ‘Wie fühlst du dich?’ Vielleicht klingt es seltsam, aber es berührt mich nicht wirklich sehr. Das liegt in meiner Natur”, sagte Icahn in dem Interview. Icahn hält an Icahn Enterprises einen Anteil von 84%. Laut Bloomberg Billionaires Index verfügt er über ein geschätztes Nettovermögen von 8,9 Milliarden Dollar.