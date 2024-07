Schweizer Versicherer haben bereits letztes Jahr eine gute Performance gezeigt, was laut Simon Fössmeier, Analyst bei Vontobel, nicht überraschend ist. Die Zinsentwicklung spielt zwar eine Rolle in dieser Erfolgsgeschichte an den Börsen, spiegelt aber nur einen Teil der Wahrheit wider: «Es ist eigentlich nicht so wichtig, ob die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte nach oben oder nach unten gehen. Wichtig ist, dass wir ein Zinsniveau haben, das in der Schweiz, Europa und den USA deutlich über null liegt.»