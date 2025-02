Am Firmensitz in Zürich herrscht derweil sowohl emsiges Treiben als auch Gelassenheit. Zwischen 2019 und 2024 hat On seinen Anteil am globalen Sportschuhmarkt fast verachtfacht und liegt nun bei 2,3 Prozent. Marktführer ist Nike mit einem Anteil von 26 Prozent. Die Herausforderung für On ist nun, die Wachstumsdynamik beizubehalten, ohne dabei bei den Sportlern an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Die Sportwelt ist übersät mit Marken - man denke an Reebok und Under Armour - die diesen Spagat nicht hinbekommen haben.